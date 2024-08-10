Олімпіада-2024: сестри Алексіїви посіли п'яте місце у фіналі дуетів в артистичному плаванні

Лідерки збірної України Марина та Владислава Алексіїви виступили у довільній програмі артистичного плавання на Олімпійських іграх-2024. За підсумками змагань українки посіли п'яте місце, повідомляє “Суспільне”.

Сестри Алексіїви – єдині представниці України у сегменті артистичного плавання. При цьому Україна у Парижі-2024 захищає "бронзу" серед дуетів – у Токіо-2020 третє місце посіли Марта Фєдіна та Анастасія Савчук.

У п'ятницю, 9 серпня, дует українок розпочав виступи в артистичному плаванні серед дуетів. Сестри Алексіїви з рекордною сумою балів у сезоні (260.4600) посіли п'яте місце у технічній програмі на Олімпіаді-2024. Вже в суботу, 10 серпня, розпочався заключний етап олімпійських змагань – українки виступали у довільній програмі.

Участь у змаганнях сестри Алексіїви розпочинали під 10-м стартовим номером. Заявлена складність програми українок складала 54.300 бала — середній показник серед усіх учасниць Олімпіади.

Українські артистичні плавчині за виступ у довільній програмі заробили 278.2084 балів: елементи Марини та Владислави оцінили на 188.4084 балів, а артистизм отримав оцінку 89.800 балів.

За підсумком виступів у двох програмах (технічній та довільній) сестри Алексіїви набрали 538.6684 балів. З цим результатом українки посіли п'яте місце Олімпіади-2024 у Парижі.

Чемпіонками Олімпіади-2024 з артистичного плавання у дуеті стали представниці Китаю Ван Люї та Ван Ченьї, які у сумі набрали 566.4783 балів. Олімпійське "срібло" здобули спортсменки з Великої Британії Кейт Шортман та Ізабелл Торп. "Бронзу" вибороли сестри з Нідерландів Брег'є та Нортьє де Брауер.