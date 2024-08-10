"Бубка - чорт": український олімпієць розкритикував експрезидента НОК за нагородження росіянки

Колишній президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка, якого звинувачують у веденні бізнесу в Росії та на окупованих територіях, взяв участь у церемонії нагородження росіянки на Олімпійських Іграх у Парижі.

На поведінку Бубки звернув увагу український скелетоніст-олімпієць Владислав Гераскевич на своїй сторінці в Instagram. За словами спортсмена, ексочільник НОК родом з Донбасу з посмішкою тиснув руку переможниці багатоборства у художній гімнастиці Дар'ї Варфоломєєвій.

Новоспечена чемпіонка формально представляла Німеччину, хоча насправді народжена в Росії, не засуджувала публічно війну проти України та порушувала законодавство, виступаючи на змаганнях в окупованому Криму. Також серед її світлин знайшли ту, на якій Варфоломєєва позує на тлі мапи з включеними до складу РФ окупованими українськими регіонами.

Гераскевич назвав спортивного чиновника "чортом" і закликав виключити його з НОК та позбавити звання Героя України.