Головне за п’ятницю, 9 серпня: удар по Костянтинівці, бої на Курщині, олімпійське срібло українських веслувальниць

Бойові дії на Донеччині, 70 бойових зіткнень, ворожі обстріли, засідання Ставки, спецоперація на Кінбурнській косі, новий пакет допомоги від США, Олімпійські ігри-2024. Яким запам’ятається 898-й день повномасштабної війни.

Росія посеред дня вдарила по супермаркету та пошті в Костянтинівці. Станом на 16:53 було відомо вже про 14 загиблих, 43 поранених, повідомили в Офісі генерального прокурора.

"Окупанти влучили по місцевому торговельному центру, де розташовані продовольчі та господарські магазини", – повідомили в Офісі генпрокурора.

"Встановлено, що ворог завдав по місту авіаудару ракетою Х-38 і влучив у супермаркет. За попередніми підрахунками, окрім цього супермаркету, пошкоджено 4 приватні будинки, 9 крамниць, автомийка, Нова пошта, торгівельні павільйони і 12 автівок. Органи влади, поліція, рятувальники, медики продовжують працювати на місці цього злочину", – повідомляв голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Пізніше російські окупанти здійснили повторний обстріл по приватному сектору Костянтинівки на Донеччині. Унаслідок атаки поранено двох цивільних.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 9 серпня відбулося 70 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження. Найбільш активно ворог наступає на Покровському напрямку.

Російські загарбники завдали по території України двох ударів двома ракетами, та 51 авіаудару, скинувши 62 КАБи. Крім цього, залучили для ураження 458 дронів-камікадзе та здійснили понад 3300 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Торецькому напрямку росіяни 12 разів атакували українські війська біля Білої Гори, Диліївки, Торецька та Нью-Йорка. Десять боєзіткнень завершено, два станом на 22 годину тривали.

На Покровському напрямку від початку цієї доби точилося 25 боїв неподалік населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Зелене Поле, Калинове, Гродівка, Желанне та Яснобродівка.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 9 серпня – в новині.

9 серпня Володимир Зеленський провів засідання ставки Верховного головнокомандувача.

За словами Президента, йшлося, зокрема, про ситуацію на фронті та з протиповітряною обороною.

"Найперше заслухали доповідь головкома Олександра Сирського щодо ситуації на всіх ключових напрямках: південь, Курахове, Покровськ, Торецьк, Часів Яр, Луганщина та Харківщина. І щодо наших оборонних дій на напрямках, звідки Росія завдавала ударів по українській території", - зазначив Зеленський.

Рішенням Ставки, за словами глави держави, затвердили план наступних дій із посилення української системи ППО для захисту людей, критичної інфраструктури та військових об’єктів.

Більше інформації – в новині.

У російській Курській області ворожий вертоліт зазнав атаки українським FPV-дроном. Удару завдали фахівці СБУ, повідомили джерела LB.ua.

На відео видно, як безпілотник ЦСО «А» Служби безпеки вражає вертоліт в момент його польоту. Днями СБУ вже підбила дроном ще один ворожий вертоліт. “Це унікальні спецоперації в історії воєн”, – прокоментували співрозмовники.

Охочі долучитися до команди профі та стати оператором fpv-дрону в ЦСО “А” СБУ можуть заповнити анкету за посиланням або подзвонити +380674016605.

Що відбувається в Курській області – в новині.

9 серпня спецпризначенці Головного управління розвідки висадилися на Кінбурнську косу.

За інформацією ГУР, вдалося знищити шість одиниць броньованої техніки і ліквідувати близько 30 загарбників. Десантну операцію здійснили підрозділи «Химера», «Аратта», «Стугна», “Paragon”, «Сибірський батальйон», «Терор» у складі спецпідрозділу Тимура ГУР за підтримки Військово-морських сил ЗСУ та у взаємодії з іншими складовими Сил безпеки й оборони.

У розвідці зазначили, що під час місії на косі спецпризначенці атакували укріплення росіян на їхніх позиціях «Кінбурнська фортеця», «Морський вокзал» та «Пам’ятник Суворова». Біля останнього українські бійці встановили бойовий прапор Воєнної розвідки України.

Сьогодні, 9 серпня, Міністерство оборони США оголосило про додаткову безпекову допомогу для задоволення критичних потреб України.

“Цей пакет президентських розпоряджень (PDA), орієнтовна вартість якого становить 125 мільйонів доларів, надасть Україні додаткові можливості для виконання її найбільш нагальні потреби”, - зазначили в Пентагоні.

Що саме входить до цього пакету допомоги – в новині.

Українські веслувальниці Людмила Лузан та Анастасія Рибачок стали срібними призерками Олімпійських ігор.

Українська пара веслувальниць фінішувала другою серед запливу каное-двійок на 500 метрів. Вони подолали весь шлях за 1:54.30 хв.

Українки завоювали 4 срібну й 11 загалом медаль для національної команди у Парижі.

Нагадаємо, Лузан і Рибачок – срібні призери Ігор у Токіо-2020.

Про найцікавіше, що відбувається на Олімпійських іграх у Парижі, зокрема виступи українських олімпійців, можна дізнатися з наших новин і текстових трансляцій.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!