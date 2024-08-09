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Джерела: СБУ підбила дроном ворожий вертоліт у Курській області. Відео

Це вже другий гелікоптер, пошкоджений FPV-дроном фахівцями спецслужби. 

Джерела: СБУ підбила дроном ворожий вертоліт у Курській області. Відео
Дроном вдарили по вертольоту в Курській області
Фото: скріншот

У російській Курській області ворожий вертоліт зазнав атаки українським FPV-дроном. Удару завдали фахівці СБУ, повідомили джерела LB.ua.

На відео видно, як безпілотник ЦСО «А» Служби безпеки вражає вертоліт в момент його польоту. Днями СБУ вже підбила дроном ще один ворожий вертоліт

“Це унікальні спецоперації в історії воєн”, – прокоментували співрозмовники.

Охочі долучитися до команди профі та стати оператором fpv-дрону в ЦСО “А” СБУ можуть заповнити анкету за посиланням або подзвонити +380674016605.

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