Джерела: СБУ підбила дроном ворожий вертоліт у Курській області. Відео

Це вже другий гелікоптер, пошкоджений FPV-дроном фахівцями спецслужби.

Дроном вдарили по вертольоту в Курській області

У російській Курській області ворожий вертоліт зазнав атаки українським FPV-дроном. Удару завдали фахівці СБУ, повідомили джерела LB.ua.

На відео видно, як безпілотник ЦСО «А» Служби безпеки вражає вертоліт в момент його польоту. Днями СБУ вже підбила дроном ще один ворожий вертоліт.

“Це унікальні спецоперації в історії воєн”, – прокоментували співрозмовники.

Охочі долучитися до команди профі та стати оператором fpv-дрону в ЦСО “А” СБУ можуть заповнити анкету за посиланням або подзвонити +380674016605.