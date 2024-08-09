Уночі та на світанку 9 серпня окупанти обстріляли три райони Харківщини. Через російські атаки у області поранені люди, пошкоджені будинки. газові мережі.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
На світанку 9 серпня, близько 06:20 унаслідок обстрілу села Слобожанське Харківського району поранений 46-річний чоловік.
Перед цим, о 02:30 росіяни із РСЗВ обстріляли смт Золочів Богодухівського району. Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, газові мережі.
Близько 00:25 у м. Куп’янськ унаслідок обстрілу поранено 44-річного чоловіка.
О 00:15 унаслідок обстрілу смт Борова Ізюмського району зруйнований один приватний будинок, пошкоджено 3 приватні будинки та один двоповерховий багатоквартирний будинок.
Уночі, о 23:03 унаслідок обстрілу з РСЗВ м. Куп'янська горів будинок. Постраждали 57-річна жінка, 45-річний чоловік, 44-річний чоловік. Перед цим там же унаслідок обстрілу горів 2-поверховий магазин.
Тоді ж під обстрілом перебував населений пункт Куп'янськ-Вузловий. Унаслідок обстрілу горів дах приватного будинку.
Удень 8 серпня, о 13:05 у с. Піски-Радківські Ізюмського району через обстріл горіла хвойна підстилка на площі 2га.
- На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося шість бойових зіткнень в районі Вовчанська.
- На Куп’янському напрямку кількість зафіксовано три ворожі атаки. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Петропавлівки та в напрямку Глушківки.