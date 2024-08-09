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На світанку та уночі окупанти атакували Харківщину, поранені люди

Через російські обстріли у області поранені п'ятеро людей.

На світанку та уночі окупанти атакували Харківщину, поранені люди
Наслідки обстрілу Харківщини
Фото: Харківська ОВА

Уночі та на світанку 9 серпня окупанти обстріляли три райони Харківщини. Через російські атаки у області поранені люди, пошкоджені будинки. газові мережі. 

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

На світанку 9 серпня, близько 06:20 унаслідок обстрілу села Слобожанське Харківського району поранений 46-річний чоловік. 

Перед цим, о 02:30 росіяни із РСЗВ обстріляли смт Золочів Богодухівського  району. Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, газові мережі.

Наслідки обстрілу Золочева
Фото: Харківська ОВА
Наслідки обстрілу Золочева

Близько 00:25 у м. Куп’янськ унаслідок обстрілу поранено 44-річного чоловіка.

О 00:15 унаслідок обстрілу смт Борова Ізюмського району зруйнований один приватний будинок, пошкоджено 3 приватні будинки та один двоповерховий багатоквартирний будинок.

Уночі, о 23:03 унаслідок обстрілу з РСЗВ м. Куп'янська горів будинок. Постраждали 57-річна жінка, 45-річний чоловік, 44-річний чоловік. Перед цим там же унаслідок обстрілу горів 2-поверховий магазин.

Наслідки обстрілу Куп'янська
Фото: ДСНС
Наслідки обстрілу Куп'янська

Наслідки обстрілу Куп'янська
Фото: ДСНС
Наслідки обстрілу Куп'янська

Тоді ж під обстрілом перебував населений пункт Куп'янськ-Вузловий. Унаслідок обстрілу горів дах приватного будинку.

Удень 8 серпня, о 13:05 у с. Піски-Радківські Ізюмського району через обстріл горіла хвойна підстилка на площі 2га.

  • На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося шість бойових зіткнень в районі Вовчанська.
  • На Куп’янському напрямку кількість зафіксовано три ворожі атаки. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Петропавлівки та в напрямку Глушківки.
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