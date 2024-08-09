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Упродовж доби росіяни атакували 12 населених пунктів Запорізької області

Ворожа армія завдала 405 ударів. 

Упродовж доби росіяни атакували 12 населених пунктів Запорізької області
Наслідки обстрілів Запорізької області
Фото: Запорізька ОВА

Упродовж доби окупанти 405 разів били по 12 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. 

Війська РФ здійснили авіаційні удари по Кам’янському та Новоандріївці.

285 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Приморське, Гуляйполе,  Залізничне, Новоандріївку, Роботине,  Малу Токмачку, Левадне, Малинівку та Новоданилівку.

2 обстріли РСЗВ накрили Роботине та Новоданилівку. 

116 артобстрілів завдано по території  Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Новоданилівки, Малинівки, Преображенки та  Левадного.

Надійшло 10 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Через російські обстріли Запорізької області 6 серпня загинули двоє цивільних.

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