Упродовж доби росіяни атакували 12 населених пунктів Запорізької області

Надійшло 10 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

116 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Новоданилівки, Малинівки, Преображенки та Левадного.

Війська РФ здійснили авіаційні удари по Кам’янському та Новоандріївці.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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