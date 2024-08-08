Головне за четвер, 8 серпня: обстріли Сумщини, бомбардування Селидового, срібло і бронза українських олімпійців

Бойові дії на Донеччині, 78 бойових зіткнень, ворожі обстріли, Олімпійські ігри-2024. Яким запам’ятається 897-й день повномасштабної війни.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що отримав від головкома Олександра Сирського три доповіді.

"Доповіді результативні. Саме такі, які потрібні нашій державі зараз", – сказав Зеленський.

Він подякував кожному воїну, кожному солдату та командиру, які забезпечують захист українських позицій та виконання завдань нашої оборони.

"Українці вміють досягати своїх цілей. І це не ми вибрали досягати цілей у війні. Росія принесла війну на нашу землю і повинна відчувати, що нею зроблене. Ми ж прагнемо якнайшвидше досягати своїх цілей у мирний час – за умов справедливого миру. І це буде", – сказав президент.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 8 серпня відбулося 78 бойових зіткнень, окупант завдав 47 авіаційних ударів із застосуванням 56 КАБів, 493 ударів дронами-камікадзе та здійснив майже 3391 обстріл позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів.

На Покровському напрямку відбулось 29 боєзіткнень, 22 рази ворог атакував на Лиманському напрямку.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 8 серпня – в новині.

Увечері 8 серпня російські окупанти скинули на Селидове Донецької області планерну авіабомбу, повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Унаслідок цього дві людини загинули і сім поранені. Також обстрілом пошкодили 2 багатоповерхівки та адмінбудівлю.

“Це вже друга така смертоносна атака на цивільних за день — нагадаю, вранці росіяни вбили двох людей у Костянтинівці”, - нагадав Філашкін. Він закликав громадян евакуюватись.

Сьогодні, 8 серпня, російських обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Шосткинська, Середино-Будська громади Сумської області, повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом удень росіяни здійснили 27 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 79 вибухів.

Унаслідок удару КАБами у Юнаківській громаді загинули дві цивільні особи - місцевий житель та дитина 6 років. Ще один місцевий мешканець отримав множинні травми. Також ворог вдарив по громаді з артилерії.

Більше інформації – в новині.

Український борець греко-римського стилю (67 кг) Парвіз Насібов поступився Есмаїлі Саїду з Ірану у фіналі Олімпійських ігор-2024.

Насібов здобув третю срібну та дев’яту загалом медаль України на Олімпійських іграх у Парижі.

Український борець Жан Беленюк переміг Аркадіуша Кулинича (3:1) з Польщі у поєдинку за бронзову медаль Олімпійських ігор-2024.

Наразі в активі збірної України 10 медалей на Олімпіаді-2024: 3 золота, 3 срібла й 4 бронзи.

Про найцікавіше, що відбувається на Олімпійських іграх у Парижі, зокрема виступи українських олімпійців, можна дізнатися з наших новин і текстових трансляцій.

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