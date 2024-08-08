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Росіяни вбили двох мешканців Сумської області

Ще 6 цивільних отримали поранення.

Росіяни вбили двох мешканців Сумської області
Росіяни атакували КАБами село на Сумщині
Фото: Пресслужба Сумської ОВА

Сьогодні, 8 серпня, російських обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Шосткинська, Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 27 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 79 вибухів. 

Внаслідок удару КАБами у Юнаківській громаді загинули дві цивільні особи - місцевий житель та дитина 6 років. Ще один місцевий мешканець отримав множинні травми. Також ворог вдарив по громаді з артилерії.

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У Сумській громаді внаслідок удару КАБами тримав поранення місцевий мешканець, а у Хотінській - 4 цивільні особи.

По Краснопільській, Есманьській, Новослобідській, Середино-Будській громадам ворог бив з мінометів.

Великописарівську громаду армія РФ обстрілювала з гранатомету, міномету та FPV-дронів, а Білопільську атакувалм FPV-дронами та КАБами.

Також КАБами окупанти атакували Миропільську та Шосткинську громади.

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