Росіяни вбили двох мешканців Сумської області

Сьогодні, 8 серпня, російських обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Шосткинська, Середино-Будська громади Сумської області.
Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.
Всього протягом дня росіяни здійснили 27 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 79 вибухів.
Внаслідок удару КАБами у Юнаківській громаді загинули дві цивільні особи - місцевий житель та дитина 6 років. Ще один місцевий мешканець отримав множинні травми. Також ворог вдарив по громаді з артилерії.
У Сумській громаді внаслідок удару КАБами тримав поранення місцевий мешканець, а у Хотінській - 4 цивільні особи.
По Краснопільській, Есманьській, Новослобідській, Середино-Будській громадам ворог бив з мінометів.
Великописарівську громаду армія РФ обстрілювала з гранатомету, міномету та FPV-дронів, а Білопільську атакувалм FPV-дронами та КАБами.
Також КАБами окупанти атакували Миропільську та Шосткинську громади.