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Росіяни поранили мирних мешканців Херсонщини

Росіяни обстріляли Берислав та Антонівку.

Росіяни поранили мирних мешканців Херсонщини
Росіяни поранили мирних мешканців Херсонщини (архівне фото)

Сьогодні ввечері, 8 серпня, російські окупанти обстріляли Берислав Херсонської області. 

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

“Важкі травми отримав 71-річний місцевий житель. В нього - травматична ампутація плеча та перелом стегна. Чоловіка шпиталізували до лікарні”, - йдеться у повідомленні. 

Крім того, у Антонівці поранення дістав чоловік 58 років. В нього діагностували  вибухову травму та поранення ноги. 

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Крім того, за медичною допомогою звернувся 49-річний чоловік Антонівки, котрий дістав мінно-вибухову травму та уламкове поранення попереку. 

  • Сьогодні на Херсонщині у полі, що поблизу села Миролюбівка, на міні підірвався 34-річний тракторист. 
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