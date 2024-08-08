Росіяни поранили мирних мешканців Херсонщини

Сьогодні ввечері, 8 серпня, російські окупанти обстріляли Берислав Херсонської області.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

“Важкі травми отримав 71-річний місцевий житель. В нього - травматична ампутація плеча та перелом стегна. Чоловіка шпиталізували до лікарні”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, у Антонівці поранення дістав чоловік 58 років. В нього діагностували вибухову травму та поранення ноги.

Крім того, за медичною допомогою звернувся 49-річний чоловік Антонівки, котрий дістав мінно-вибухову травму та уламкове поранення попереку.