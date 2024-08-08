Зокрема, для військовослужбовців влаштували риболовлю та відпочинок на пляжі.

В Києві відбувся захід із соціально-психологічної реабілітації для українських військовослужбовців

Сьогодні, 8 серпня, в Києві відбувся захід із соціально-психологічної реабілітації для українських військовослужбовців.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Цього разу для військовослужбовців влаштували риболовлю, відпочинок на пляжі, прогулянку Оболонським островом та “мостом-Хвилею”.

На заході були присутні бійці, які отримують лікування у Медичному центрі реабілітації і паліативної допомоги та проходять реабілітацію у Київському міському Центрі соціальної, психологічної, професійної та трудової реабілітації “Аскольд”.

Трансфер військових, які мають травми, ампутації та наслідки ПТСР, забезпечило столичне соціальне таксі.