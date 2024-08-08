Затримали диверсантів РФ, які організували підпал на об'єктах "Укрзалізниці" у Києві

Один із диверсантів є неповнолітнім.

Служба безпеки та Національна поліція затримали у Києві двох диверсантів, які за вказівкою російської розвідки готували серію підпалів на об’єктах Укрзалізниці.

Про це повідомили у СБУ.

Основними цілями ворога були релейні шафи сигнальних установок на стратегічно важливих напрямках залізничного сполучення регіону.

Для диверсій окупанти залучили місцевого 22-річного рецидивіста, який потрапив до уваги агресора через судимості за хуліганство та шахрайство.

Наприкінці липня цього року на молодика у телеграмі вийшов представник спецслужби РФ та запропонував йому співпрацю. За гроші агресора його поплічник спочатку мав спалити релейну шафу поблизу однієї з вантажних станцій Укрзалізниці на території Києва.

Для виконання ворожого завдання киянин залучив свого 17-річного знайомого – місцевого різноробочого.

Фото: СБУ Один із затриманих диверсантів

Диверсанти вночі провели дорозвідку поблизу потенційної цілі, сфотографували її та відправили на «погодження» своєму російському куратору. Потім вони придбали інстументи, щоб зламати захисну панель електрообладнання, та легкозаймисту суміш.

Дочекавшись сутінок, диверсанти зламали дверцята релейної шафи та підпалили її технологічну частину. Далі фігуранти відзняли загоряння на камеру мобільного телефону для «звітності» перед окупантами.

У подальшому зловмисники мали продовжити серію підпалів на об’єктах залізничної інфраструктури Києва, але обох диверсантів затримали «по гарячих слідах».

Під час обшуків у помешканнях затриманих вилучено мобільні телефони із доказами їхньої підривної діяльності на користь РФ. Також у них виявлено «робочий інвентар», який використовували для вчинення підпалу.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Наразі рецидивіст перебуває під вартою, а його спільнику обрано запобіжний захід у виді нічного домашнього арешту.Обом зловмисникам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.