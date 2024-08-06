Екскерівника Рівненського ТЦК взяли від варту

Взяли під варту екскерівника Рівненського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який підозрюється у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України, а саме сприяння в ухиленні від військової служби військовозобовʼязаними під час мобілізації (ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Про це повідомив Офіс генпрокурора та ДБР.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Рівненський міський суд повністю задоволив клопотання прокурорів.

Затримали колишнього посадовця в суботу, 3 серпня. За даними з відкритих джерел, йдеться про Сергія Луцюка.

Його обвинувачують у ще двох кримінальних провадженнях: за фактами застосування насильства щодо підлеглого та грабежу, а також незаконного збагачення на понад 46 млн грн. Ці справи вже перебувають на розгляді у суді.

У ДБР додали, що у липні 2023 року він був відсторонений від службових обов’язків та перебував під вартою без можливості внесення застави. Днями, після оскарження рішення стороною захисту, Апеляційний суд змінив запобіжний захід екскерівнику Рівненського обласного ТЦК. Його випустили із СІЗО під заставу у розмірі майже пів мільйона гривень.

Наразі військкому може загрожувати до 12 років позбавлення волі.