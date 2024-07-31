США готують нове правило щодо експорту іноземного обладнання для чипів до Китаю, ‒ Reuters

Адміністрація Джо Байдена планує наступного місяця оприлюднити нове правило, яке розширить повноваження США щодо припинення експорту обладнання для виробництва напівпровідників з деяких іноземних країн китайським виробникам мікросхем.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

Але поставки від союзників, які експортують ключове обладнання для виробництва мікросхем, включно з Японією, Нідерландами та Південною Кореєю, стануть виключенням, що обмежить вплив цього правила.

Таким чином, це не вплине на основних виробників мікросхем, таких як ASML і Tokyo Electron.

За словами одного з джерел, це правило, яке є розширенням так званого “правила про прямий іноземний продукт”, заборонить приблизно 7 китайським фабрикам, що перебувають в центрі найскладніших процесів виробництва мікросхем у Китаї, отримувати експорт із багатьох країн.

Країни, експорт яких постраждає, включають Ізраїль, Тайвань, Сінгапур і Малайзію.

Прагнучи перешкодити проривам у галузі суперкомп'ютерів та штучного інтелекту, які могли б принести користь китайській армії, США запровадили експортний контроль на чіпи та обладнання для їх виробництва для Китаю у 2022 та 2023 роках.

Нове правило, яке зараз лише готується, показує, як Вашингтон прагне чинити тиск на напівпровідникову промисловість Китаю, що бурхливо розвивається, але без протидії союзників, зазначає видання.