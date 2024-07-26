Судитимуть 4 одеських медиків, які допомагали військовозобов'язаним ухилятися від мобілізації

У Одесі скерували до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох медиків одного із Центру первинної медико-санітарної допомоги міста, які організували схему оформлення фіктивних медичних документів для військовозобов’язаних.

Про це повідомила Одеська обласна прокуратура.

Медиками інкримінували перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань зі здійснення мобілізаційних заходів та підроблення офіційних документів, вчиненого організованою групою осіб (ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України).

Організаторкою схеми була завідувачка амбулаторії, яка залучила до "справи" лікаря та двох медичних сестер. Вона "поставила на потік" виготовлення документів, що надавали можливість ухилитися від військової служби та виїхати за кордон.

Спільники пропонували «послуги» з підготовки та видачі медичних документів, оформлення фіктивних історій хвороб та сприяння в отриманні груп інвалідності.

Вони використовували підроблені печатки, бланки медичних установ для створення медичної документації, а самі працівники вносили в такі документи відомості від імені інших профільних медичних фахівців.

Фото: Одеська обласна прокуратура Затримані медики

Вартість «послуг» становила від 5 000 до 7 000 доларів США, в залежності від пакета документів.

В ході слідства задокументовано 20 епізодів злочинної діяльності медиків. Організаторка оборудки перебуває під вартою.

Нещодавно Служба безпеки ліквідувала ще 5 схем ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. У різних регіонах України затримано більше ніж 10 організаторів оборудок. Серед них – посадовці ТЦК та військово-лікарських комісій.