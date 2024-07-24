В Одесі водій наїхав на військового ТЦК, який працював там після поранення на фронті

В Одесі в Хаджибейському районі водій відмовився зупинятися для надання документів на вимогу Територіального центру комплектування і збив військовослужбовця. Військовий працював у ТЦК та СП після отримання бойових поранень на фронті.

Він уже надав свідчення правоохоронцям. У Одеському територіальному центрі комплектування повідомили, що контролюють ситуацію.

"Таке жахливе ставлення до захисників, які втратили здоров'я на передовій, є неприпустимим! Особи, які здійснюють протиправні дії стосовно українських військових, обов'язково будуть притягнуті до відповідальності згідно з законодавством України. Нагадаємо, що 20 червня схожий інцидент стався в Приморському районі Одеси. 5 липня суд обрав водію, який також травмував своїм транспортним засобом військовослужбовців ТЦК та СП, запобіжний захід у вигляді двох місяців тримання під вартою. Слідство щодо цього випадку триває", – повідомили в ТЦК.