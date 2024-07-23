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Шпигували за штабами ЗСУ: на Одещині засудили двох іноземних інформаторів ФСБ

Суд призначив обом зловмисникам 8 років тюрми.

Шпигували за штабами ЗСУ: на Одещині засудили двох іноземних інформаторів ФСБ
Фото: СБУ

Реальні терміни ув’язнення отримали двоє інформаторів ФСБ, які розвідували місця базування пунктів управління Сил оборони в Одеській області.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Як зазначають в СБУ, в зоні особливої уваги ворожих інформаторів були штаби командування ЗСУ на південному напрямку.

Правоохоронці затримали обох зловмисників "на гарячому" у квітні цього року під час спецоперації в обласному центрі.

Перед затриманням російські інформатори намагалися сфотографувати периметр будівлі потенційної цілі та передати її геолокацію агресору.

У разі отримання відповідних координат, окупанти планували завдати по них вогневого ураження. Втім, Служба безпеки зірвала плани рашистів.

Як встановило слідство, засудженими є двоє громадян однієї з країн Південного Кавказу, які проживали в Одесі. Там вони були дистанційно залучені фсб до розвідувально-підривної діяльності.

Щоб виявити "потрібні" цілі, іноземці обходили місцевість, де намагались спочатку виявити локації Сил оборони, а потім збирали інформацію про наявний особовий склад та його функціонал.

У подальшому ворожі поплічники сподівалися створити власну мережу інформаторів, яких планували вербувати під прикриттям громадської організації.

На підставі зібраних доказів суд визнав обох зловмисників винними за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).

За матеріалами СБУ суд призначив обом зловмисникам 8 років тюрми.

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