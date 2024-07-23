Чоловік під час окупації пішов служити до незаконно створеного правоохоронного органу.

На Херсонщині колаборант отримав 15 років тюрми, повідомляє обласна прокуратура.

Вироком суду 25-річного чоловіка засуджено до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. Також позбавлено права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування строком на 15 років.

Прокурори у суді довели, що засуджений влітку 2022 року погодився на пропозицію окупаційної влади та пішов «служити» до незаконно створеного правоохоронного органу - «Алешковского районного отделения полиции ГУ МВД в Херсонской области».

Чоловік обійняв посаду так званого «временно исполняющего обязанности полицейского комендантского взвода».

На псевдопосаді виконував злочинні накази та розпорядження представників держави-агресора, сприяв становленню окупаційного «правоохоронного органу».