НБУ вирішив вивести з обігу купюри 500 грн старого зразка
НБУ вирішив вивести з обігу купюри 500 грн старого зразка
У Гарнізонному храмі Львова розпочався парастас за Іриною Фаріон
У Гарнізонному храмі Львова розпочався парастас за Іриною Фаріон
Лікар-невропатолог Юрій Фломін: «Що буде з мозком у 70 років, залежить від того, що відбувається в 45–55»
Лікар-невропатолог Юрій Фломін: «Що буде з мозком у 70 років, залежить від того, що відбувається в 45–55»
В Іспанії відбулася численна акція протесту проти туризму
В Іспанії відбулася численна акція протесту проти туризму
Наскільки погіршився психологічний стан українців за рік і які основні причини – опитування
Наскільки погіршився психологічний стан українців за рік і які основні причини – опитування
У Львові ховають Ірину Фаріон, попрощатися прийшли тисячі осіб
У Львові ховають Ірину Фаріон, попрощатися прийшли тисячі осіб
Поліція Києва прийшла з обшуками до забудовника та власника знесеної історичної садиби
Поліція Києва прийшла з обшуками до забудовника та власника знесеної історичної садиби
Кринки. Ніхто не хотів відступати
Кринки. Ніхто не хотів відступати
Словаччина озброює Україну – попри власне небажання
Словаччина озброює Україну – попри власне небажання
ГоловнаСуспільствоВійна

На Херсонщині колаборант отримав 15 років тюрми

Чоловік під час окупації пішов служити до незаконно створеного правоохоронного органу.

На Херсонщині колаборант отримав 15 років тюрми
Фото: Херсонська обласна прокуратура

На Херсонщині колаборант отримав 15 років тюрми, повідомляє обласна прокуратура. 

Вироком суду 25-річного чоловіка засуджено до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. Також позбавлено права обіймати посади в органах  державної влади, державного управління, місцевого самоврядування строком на 15 років.

Прокурори у суді довели, що засуджений влітку 2022 року погодився на пропозицію окупаційної влади та пішов «служити» до незаконно створеного правоохоронного органу - «Алешковского районного отделения полиции ГУ МВД в Херсонской области». 

Чоловік обійняв посаду так званого «временно исполняющего обязанности полицейского комендантского взвода».

На псевдопосаді виконував злочинні накази та розпорядження представників держави-агресора, сприяв становленню окупаційного «правоохоронного органу».

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies