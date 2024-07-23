Навчальний рік в українських школах розпочнеться 2 вересня

Навчальний рік в українських школах повинен розпочатися 2 вересня, а завершитися 30 червня 2025 року.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на засіданні уряду.
"Сьогодні окремою постановою визначаємо початок нового навчального року в загальній середній школі з понеділка, 2 вересня. Та його завершення 30 червня 2025 року", – зазначив він.
За його словами, обласним адміністраціям доручено забезпечити організацію процесу залежно від безпекової ситуації на тій чи іншій території.
- У межах підготовки до нового 2024/2025 навчального року Міністерство освіти на науки закликало виші та коледжі до низки важливих змін. Зокрема, до навчання із серпня та по суботах.
- Раніше повідомляли, що через надзвичайно складну ситуацію з електроенергією шкільний навчальний рік у Львові може розпочатися 19 серпня.
- Проте пізніше під час години запитань до уряду у Верховній Раді України міністр освіти Оксен Лісовий заперечив інформацію про те, що школи розпочнуть навчальний рік раніше.