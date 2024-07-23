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Навчальний рік в українських школах розпочнеться 2 вересня

Завершити навчання планують 30 червня 2025 року.

Навчальний рік в українських школах розпочнеться 2 вересня
Фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Навчальний рік в українських школах повинен розпочатися 2 вересня, а завершитися 30 червня 2025 року.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на засіданні уряду.

"Сьогодні окремою постановою визначаємо початок нового навчального року в загальній середній школі з понеділка, 2 вересня. Та його завершення 30 червня 2025 року", – зазначив він. 

За його словами, обласним адміністраціям доручено забезпечити організацію процесу залежно від безпекової ситуації на тій чи іншій території.

  • У межах підготовки до нового 2024/2025 навчального року Міністерство освіти на науки закликало виші та коледжі до низки важливих змін. Зокрема, до навчання із серпня та по суботах.
  • Раніше повідомляли, що через надзвичайно складну ситуацію з електроенергією шкільний навчальний рік у Львові може розпочатися 19 серпня.
  • Проте пізніше під час години запитань до уряду у Верховній Раді України міністр освіти Оксен Лісовий заперечив інформацію про те, що школи розпочнуть навчальний рік раніше.
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