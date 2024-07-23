На Миколаївщині через детонацію боєприпасу постраждав чоловік, повідомляє ДСНС. Попередньо, мешканець с. Мирне Шевченківської територіальної громади, знайшов на сусідньому подвір'ї боєприпас, ймовірно касетний снаряд. Він здетонував та вибухнув – чоловік отримав мінно-вибухову травму, його госпіталізували до медзакладу. ДСНС нагадує, що у разі виявлення предмета, ззовні схожого на вибухонебезпечний, у жодному разі не підходьте до нього та не намагайтеся самостійно знешкодити, не пересувайте та взагалі не чіпайте. Повідомте екстрені служби за номером «101» або «102».