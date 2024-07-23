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На Миколаївщині через детонацію боєприпасу постраждав чоловік

Чоловік знайшов на сусідньому подвір'ї боєприпас, ймовірно касетний снаряд.

На Миколаївщині через детонацію боєприпасу постраждав чоловік
Ілюстративне фото
Фото: Міноборони України

На Миколаївщині через детонацію боєприпасу постраждав чоловік, повідомляє ДСНС. Попередньо, мешканець с. Мирне Шевченківської територіальної громади, знайшов на сусідньому подвір'ї боєприпас, ймовірно касетний снаряд. Він здетонував та вибухнув – чоловік отримав мінно-вибухову травму, його госпіталізували до медзакладу. ДСНС нагадує, що у разі виявлення предмета, ззовні схожого на вибухонебезпечний, у жодному разі не підходьте до нього та не намагайтеся самостійно знешкодити, не пересувайте та взагалі не чіпайте. Повідомте екстрені служби за номером «101» або «102».

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