Як легко позбутися посічених кінчиків

Посічені кінчики — одна з найбільш поширених проблем, з якими стикаються дівчата з довгим волоссям. Вони з’являються внаслідок впливу різних чинників, зокрема, частого використання теплових приладів, хімічних завивок, впливу довкілля та навіть неправильного догляду. У цій статті ми розглянемо ефективні способи боротьби з цією проблемою та дамо поради, які допоможуть поліпшити стан волосся.

Посічені кінчики — одна з найбільш поширених проблем довгого волосся

Чому з’являються посічені кінчики — аналізуємо причини стану

Половиною успіху є чітке усвідомлення причини проблеми. Ознайомтеся зі списком нижче, проаналізуйте кожен пункт та спробуйте визначити, що спровокувало сухі кінчики, які псують вигляд волосся:

Часте використання теплових приладів. Фени, плойки та праски для волосся можуть висушувати волосся і робити його ламким.

Хімічні обробки. Фарбування, освітлення та хімічні завивки негативно впливають на структуру волосся.

Неправильний догляд. Використання неправильно підібраних засобів для догляду за волоссям, агресивне розчісування та миття волосся гарячою водою провокують посіченість кінчиків.

Але не будемо забувати, що в деяких випадках проблема є сезонною. Ультрафіолетове випромінювання, вітер та сухе повітря також негативно впливають на волосся, роблячи його сухим, а кінчики посіченими.

Проблема посіченого волосся буває сезонною

Чи можна уникнути посічених кінчиків? Декілька корисних порад, які працюють

Почнемо з хорошої новини: покращити стан волосся та позбутися посічених кінчиків цілком можливо, навіть у домашніх умовах. Але це вимагає від вас дисциплінованості та регулярності. Ось поради, які точно стануть в нагоді і дадуть змогу побачити перші позитивні результати вже за кілька тижнів після їхнього виконання:

Підстригання кінчиків кожні 6-8 тижнів. Це допоможе запобігти подальшому пошкодженню волосся, адже зіпсовану частину, яку неможливо відновити, ви зрізаєте.

Використання відновлювальних засобів з гарним складом, зокрема, кондиціонерів та бальзамів з EVA.UA, які збагачують волосся необхідними живильними мікроелементами і запобігають його ламкості та сухості.

Застосування термозахисту перед використанням фенів, плойок або прасок для волосся, що дає змогу запобігти пошкодженням, які виникають через надмірне нагрівання та зберегти вологу в глибині волосяних стрижнів.

Миття з використанням зволожувальних шампуней, які дають змогу покращити еластичність волосся і запобігти його висиханню.

Розчісування, в процесі якого ви використовуєте м’які гребінці або щітки з натурального ворсу, що не травмують волосся. Обов’язково починайте розчісування з кінчиків, поступово піднімаючись до коренів.

Посічені кінчики — це проблема, з якою можна ефективно боротися

Але це далеко не всі поради, які допоможуть боротися з посіченими кінчиками. На жаль, велика кількість людей забуває про те, що волосся не можна мити гарячою водою, адже вона руйнує захисний ліпідний шар. Тому оптимальний варіант — злегка тепла або навіть прохолодна. Чудовим рішенням буде й змінити звичайні бавовняні наволочки на шовкові чи атласні. Вони зменшують тертя і запобігають ламкості волосся під час сну. Не менш важливим є дотримання принципів збалансованого раціону, багатого на вітаміни та мінерали.

Таким чином, посічені кінчики — це проблема, з якою можна ефективно боротися за допомогою правильного догляду та профілактичних заходів. Регулярне підстригання, зволоження, захист від теплового впливу та дотримання здорового способу життя допоможуть зберегти ваше волосся здоровим, міцним і красивим. Дотримуйтеся наших порад і будьте впевнені, що позитивний результат не забариться!