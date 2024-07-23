Вночі українська ППО збила 7 із 8 запущених Росією безпілотників та ракету

Під атакою ворога була Сумська область.

У ніч на 23 липня 2024 року окупанти атакували територію України керованою авіаційною ракетою Х-69 та 8-ма ударними БпЛА типу "Shahed".

Як повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук, ворог атакував Сумщину із повітряного простору Курської області, що в Росії.

Протиповітряною обороною збито 7 ворожих ударних БпЛА «Shahed – 131/136». Внаслідок активної протидії ворожа керована авіаційна ракета Х-69 не досягла своєї цілі.

До відбиття повітряного нападу залучались підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби Повітряних Сил.