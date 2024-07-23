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Вночі українська ППО збила 7 із 8 запущених Росією безпілотників та ракету

Під атакою ворога була Сумська область.

Вночі українська ППО збила 7 із 8 запущених Росією безпілотників та ракету
Фото ілюстративне
Фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України

У ніч на 23 липня 2024 року окупанти атакували територію України керованою авіаційною ракетою Х-69 та 8-ма ударними БпЛА типу "Shahed".

Як повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук, ворог атакував Сумщину із повітряного простору Курської області, що в Росії.  

Протиповітряною обороною збито 7 ворожих ударних БпЛА «Shahed – 131/136». Внаслідок активної протидії ворожа керована авіаційна ракета Х-69 не досягла своєї цілі.

До відбиття повітряного нападу залучались підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби Повітряних Сил.

Збиті безпілотники
Фото: Повітряні сили
Збиті безпілотники

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