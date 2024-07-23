Словаччина озброює Україну – попри власне небажання

Агенція Bloomberg оприлюднила матеріал про словацьку оборонну промисловість: з'ясувалося, що країна, яка публічно виступає проти військової підтримки України, виробляє боєприпаси, якими ЗСУ знищують загарбників.

За словами міністра оборони Словаччини Роберта Калінака, наступного року тамтешні підприємства зможуть відвантажити з конвеєра 200 тисяч снарядів – на 75 тисяч більше, ніж цьогоріч. Журналісти з'ясували, що ледь не всі вони зрештою опиняються у розпорядженні українських артилеристів.

Калінак заявив, що не бачить у продажі Україні боєприпасів напряму чи через посередників порушення політики уряду Роберта Фіцо. Мовляв, якби Словаччина надавала зброю безкоштовно, це б було спонсорування війни, а от за гроші – це розвиток оборонної галузі, збільшення ВВП та додаткові доходи для бюджету.

При цьому міністр повторив тезу Фіцо щодо того, що Словаччина не буде підтримувати вступ України до НАТО. І навіть назвав "причину": неможливість змінити кордони, через що "поруч з ними завжди буде Росія". Перебування в Альянсі інших держав з російським кордоном – Фінляндії, Литви, Латвії, Польщі та Естонії – Калінака чомусь не бентежить.