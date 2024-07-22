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Росіяни обстріляли за день 8 громад Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 29 обстрілів області.

Росіяни обстріляли за день 8 громад Сумщини
Росіяни обстріляли за день 8 громад Сумщини (архівне фото)
Фото: Сумська обласна прокуратура

Сьогодні, 22 липня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Конотопська, Есманьська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 29 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 78 вибухів.

Зокрема, по Білопільській та Великописарівській громадам росіяни били з артилерії та мінометів, а по Есманьській до того ж FPV-дронами.

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Краснопільську громаду окупанти атакували з мінометів та різними БпЛА.

По Конотопській громаді російська армія завдала ракетного удару.

Крім того, Хотінську та Новослобідську громади росіяни атакували безпілотниками.

Також безпілотниками та ракетами з вертольоту російські військові обстріляли Юнаківську громаду.

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