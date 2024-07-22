За перші півроку 2024-го Міноборони допустило до експлуатації у ЗСУ понад 20 зразків спеціальної легкої автомототехніки

За перші півроку 2024 року Міноборони допустило до експлуатації у ЗСУ понад 20 зразків спеціальної легкої автомототехніки

За шість місяців цього року Міноборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у ЗСУ понад 20 зразків спеціальної легкої автомототехніки. Вона призначена для пересування по пересіченій місцевості та виконання завдань на воді.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

“Зокрема, серед нових зразків є багі (невеликі легкі автомобілі високої прохідності), мотоцикли з електродвигунами та двигунами внутрішнього згорання, чотири- та шестиколісні квадроцикли і гексоцикли. Також для потреб підрозділів сил оборони кодифіковано гідроцикли – транспорт для пересування по воді”, – йдеться у повідомленні.

В Міноборони уточнили, що до переліку входить продукція відомих виробників всюдихідної легкої автомототехніки зі США, Азії та Європи.

Такий транспорт використовують для переміщення особового складу та вантажів, для евакуації поранених, логістичного забезпечення позицій на передньому краї, ведення розвідки або як мобільні вогневі точки.

В 2023-му арсенал сил оборони поповнили сім зразків такого транспорту.