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За перші півроку 2024-го Міноборони допустило до експлуатації у ЗСУ понад 20 зразків спеціальної легкої автомототехніки

До переліку кодифікованих зразків входить продукція із США, Азії та Європи.

За перші півроку 2024-го Міноборони допустило до експлуатації у ЗСУ понад 20 зразків спеціальної легкої автомототехніки
За перші півроку 2024 року Міноборони допустило до експлуатації у ЗСУ понад 20 зразків спеціальної легкої автомототехніки
Фото: АрміяІнформ

За шість місяців цього року Міноборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у ЗСУ понад 20 зразків спеціальної легкої автомототехніки. Вона призначена для пересування по пересіченій місцевості та виконання завдань на воді. 

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

“Зокрема, серед нових зразків є багі (невеликі легкі автомобілі високої прохідності), мотоцикли з електродвигунами та двигунами внутрішнього згорання, чотири- та шестиколісні квадроцикли і гексоцикли. Також для потреб підрозділів сил оборони кодифіковано гідроцикли – транспорт для пересування по воді”, – йдеться у повідомленні.

В Міноборони уточнили, що до переліку входить продукція відомих виробників всюдихідної легкої автомототехніки зі США, Азії та Європи.

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Такий транспорт використовують для переміщення особового складу та вантажів, для евакуації поранених, логістичного забезпечення позицій на передньому краї, ведення розвідки або як мобільні вогневі точки.

В 2023-му арсенал сил оборони поповнили сім зразків такого транспорту.

  • У Ситуаційному центрі Міністерства оборони України розповіли, що за тиждень кодифікацію пройшли 49 зразків озброєння та військової техніки.

  • Міноборони оголосило про допуск до експлуатації у Збройних силах України близько десяти нових зразків пістолетів та пістолетів-кулеметів іноземного та українського виробництва. 

  • Раніше повідомлялося, що за час великої війни з Росією понад 25 зразків кулеметів допущено до експлуатації у Силах оборони.
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