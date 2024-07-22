Генштаб ЗСУ: росіяни нарощують зусилля на Краматорському напрямку

Із початку доби вже зафіксували 22 штурмові дії неподалік Бондарного, Богданівки, Часового Яру, Міньківки, Васюківки, Григорівки, Калинівки, Білої Гори, Іванівського та Кліщіївки.

Станом на 16.00 22 липня на фронті відбулися 93 бої.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що росіяни нарощують зусилля на Краматорському напрямку.

Від ворожих обстрілів з території РФ продовжують потерпати прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей. Сьогодні противник ракетою Х-59 завдав удару по місту Конотоп.

Разом із тим, під постійним бомбардуванням ворожої авіації перебуває Харківщина. З початку доби з боку російських міст Бєлгород та Шебекіно росіяни завдали 11 авіаударів. Цілили у райони українських населених пунктів Черняки, Веселе, Липці, Малі Проходи, Глибоке, Караїчне та Питомник. Також противник завдав удару ракетою «Іскандер-М» по місту Дергачі.

Крім того, на Харківському напрямку росіяни здійснили шість безуспішних атак поблизу Глибокого та Вовчанська.

На Куп’янському ворог шість разів атакував наші позиції неподалік Берестового та Глушківки. Один бій завершено, ще п’ять боєзіткнень тривають.

На Лиманському загарбницька армія здійснила штурмові дії біля населених пунктів Торське, Новосергіївка, Макіївка, а також у районі Серебрянського лісу. Наші захисники відбили три ворожі атаки, одна - досі продовжується біля Макіївки.

На Сіверському впродовж дня ворог сім разів атакував поблизу Верхньокам’янського, Виїмки, Спірного, Оріхово-Василівки та Переїзного. Українці шість штурмів відбили, ще одне боєзіткнення триває.

На Краматорському зафіксували 22 штурмові дії неподалік Бондарного, Богданівки, Часового Яру, Міньківки, Васюківки, Григорівки, Калинівки, Білої Гори, Іванівського та Кліщіївки. Сили оборони відбили дев'ять атак, ще 13 - продовжуються. Втрати ворога уточнюються.

На Торецькому окупанти дев’ять разів атакували біля Торецька, Залізного, Нью-Йорка та Північного. Вісім боїв завершено, один - досі триває.

На Покровському росіяни здійснили штурмові дії у районах населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Новоселівка Перша, Пантелеймонівка, Нью-Йорк, Лозуватське, Тимофіївка, Прогрес, Вовче, Яснобродівка та Уманське. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 17 атак, дев’ять боєзіткнень - тривають. Втрати ворога уточнюють.

На Курахівському ворог 10 разів атакував поблизу Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки. Сім боїв - завершено, три досі продовжуються.

На Оріхівському противник намагався прорвати українську оборону біля Роботиного. У результаті боєзіткнення зазнав невдачі.

На Придніпровському ворог також не мав успіху, двічі атакуючи оборонні рубежі українських підрозділів на лівобережжі Дніпра.