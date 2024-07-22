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У Києві через обрив тросу на атракціоні у Дніпро впав хлопець. Його пошуки продовжать у понеділок (оновлено)
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У Києві знесли історичний "будинок Євменія Зеленського". Міністр культури назвав це “цинічним порушенням закону”
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У Гарнізонному храмі Львова розпочався парастас за Іриною Фаріон
У Гарнізонному храмі Львова розпочався парастас за Іриною Фаріон
Орлиця і гієни. Чим відома Ірина Фаріон
Орлиця і гієни. Чим відома Ірина Фаріон
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“Слуги” досі вагаються, чи підтримувати заборону УПЦ МП, 70 нардепів погрожують демаршем, - джерела
“Слуги” досі вагаються, чи підтримувати заборону УПЦ МП, 70 нардепів погрожують демаршем, - джерела
В Іспанії відбулася численна акція протесту проти туризму
В Іспанії відбулася численна акція протесту проти туризму
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Росіяни обстріляли Куп’янський район Харківщини. Жінка отримала поранення

Пошкоджені приватні житлові будинки, господарчі та інші споруди. 

Росіяни обстріляли Куп’янський район Харківщини. Жінка отримала поранення

Сьогодні російські окупанти обстріляли село Сенькове Куп’янського району Харківщини. 

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Уламками боєприпасів поранило 75-річну жінку. Її госпіталізували до медзакладу.

Унаслідок ворожого обстрілу прифронтового населеного пункту пошкоджені приватні житлові будинки, господарчі та інші споруди. 

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У будівлі літньої кухні на території одного з приватних домоволодінь сталася пожежа на площі близько 100 м кв. 

“Рятувальники оперативно ліквідували наслідки ударів”, ‒ зазначили у ДСНС.

Вчора російська армія завдала ракетного удару по селищу Білий Колодязь. Унаслідок атаки постраждали двоє людей.

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