Пошкоджені приватні житлові будинки, господарчі та інші споруди.

Сьогодні російські окупанти обстріляли село Сенькове Куп’янського району Харківщини.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Уламками боєприпасів поранило 75-річну жінку. Її госпіталізували до медзакладу.

Унаслідок ворожого обстрілу прифронтового населеного пункту пошкоджені приватні житлові будинки, господарчі та інші споруди.

У будівлі літньої кухні на території одного з приватних домоволодінь сталася пожежа на площі близько 100 м кв.

“Рятувальники оперативно ліквідували наслідки ударів”, ‒ зазначили у ДСНС.

Вчора російська армія завдала ракетного удару по селищу Білий Колодязь. Унаслідок атаки постраждали двоє людей.