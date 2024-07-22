Сьогодні російські окупанти обстріляли село Сенькове Куп’янського району Харківщини.
Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
Уламками боєприпасів поранило 75-річну жінку. Її госпіталізували до медзакладу.
Унаслідок ворожого обстрілу прифронтового населеного пункту пошкоджені приватні житлові будинки, господарчі та інші споруди.
У будівлі літньої кухні на території одного з приватних домоволодінь сталася пожежа на площі близько 100 м кв.
“Рятувальники оперативно ліквідували наслідки ударів”, ‒ зазначили у ДСНС.
Вчора російська армія завдала ракетного удару по селищу Білий Колодязь. Унаслідок атаки постраждали двоє людей.