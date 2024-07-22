У Львові ховають Ірину Фаріон, попрощатися прийшли тисячі осіб

У Гарнізонному храмі Львова триває похорон мовознавиці Ірини Фаріон, повідомили у міській раді.

Орієнтовно о 15:00 год церемонія прощання відбудеться на площі Ринок і далі люди попрямують через вулицю Пекарську на Личаківський цвинтар.

BBC пише, що попрощатися з колишньою народною депутаткою прийшли тисячі людей, які збираються біля храму в центрі міста.

Черги постійно збільшуються, на вулицях посилили патрулювання поліції – є побоювання, що на похороні можуть бути провокації.

У мерії попередили, що через похорон у місті ситуативно перекриватимуть рух по маршруту колони, це стосуватиметься і громадського транспорту.

Фото: Олена Павлова/BBC

Фото: Телеграм-канал Андрія Садового

Що відомо про вбивство Ірини Фаріон