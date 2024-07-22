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У Львові ховають Ірину Фаріон, попрощатися прийшли тисячі осіб

Мовознавицю поховають на Личаківському цвинтарі.

У Львові ховають Ірину Фаріон, попрощатися прийшли тисячі осіб
Фото: BBC

У Гарнізонному храмі Львова триває похорон мовознавиці Ірини Фаріон, повідомили у міській раді.

Орієнтовно о 15:00 год церемонія прощання відбудеться на площі Ринок і далі люди попрямують через вулицю Пекарську на Личаківський цвинтар.

BBC пише, що попрощатися з колишньою народною депутаткою прийшли тисячі людей, які збираються біля храму в центрі міста.

Черги постійно збільшуються, на вулицях посилили патрулювання поліції – є побоювання, що на похороні можуть бути провокації.

У мерії попередили, що через похорон у місті ситуативно перекриватимуть рух по маршруту колони, це стосуватиметься і громадського транспорту. 

Фото: Олена Павлова/BBC

Фото: Телеграм-канал Андрія Садового

Що відомо про вбивство Ірини Фаріон

  • У п’ятницю, 19 липня, у Львові на вулиці Масарика скоїли замах на відому мовознавицю Ірину Фаріон, у неї вистрелили.
  • Фаріон госпіталізували о 19:40 із вогнепальним пораненням у голову в критичному стані в Перше медобʼєднання Львова. На момент поступлення її стан був вкрай важкий За декілька годин вона померла у лікарні.
  • У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що напад на мовознавицю кваліфіковано як умисне вбивство, зловмиснику загрожує до 15 років ув'язнення.
  • Наразі правоохоронці опрацьовують всі доступні камери спостереження, триває опитування свідків, обстежується територія кількох районів. Досліджують всі версії, включно з тією, що веде в Росію.
  • Вчора поліція оголосила у розшук чоловіка, що може бути причетним до вбивства Фаріон. Правоохоронці закликали громадян не вживати жодних заходів для самостійного затримання цієї особи або схожої на неї.
  • Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко на брифінгу для преси повідомив, що на виконання доручення Президента сформовано робочі групи Національної поліції та СБУ, які спільно займаються розкриттям вбивства мовознавиці.
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