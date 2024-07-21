Попрощатися з професоркою прийшли рідні, колеги, львів'яни та симпатики з різних міст України.

О 19:00 у Гарнізонному храмі Львові розпочався парастас за мовознавицею Іриною Фаріон, яка померла у реанімації після замаху ввечері цієї п’ятниці.

Про це повідомляє Суспільне.

Попрощатися з професоркою прийшли рідні, колеги, львів'яни та прихильники громадської діячки з різних міст України.

Чин похорону розпочнеться в понеділок, 22 липня, о 14:00 в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла.

Поховають Ірину Фаріон на Личаківському кладовищі на центральній алеї ‒ полі № 22, неподалік могили Володимира Івасюка.

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що замах кваліфіковано як умисне вбивство, зловмиснику загрожує до 15 років ув'язнення.

Наразі відпрацьовуються всі доступні камери спостереження, триває опитування свідків, обстежується територія кількох районів. Досліджуються всі версії, включно з тією, що веде в Росію.