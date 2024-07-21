Через відключення світла Донецьк перестав отримувати воду з Росії, ‒ Центр нацспротиву

Через відключення світла зупинилась подача води в окупований Донецьк з російського Дону, повідомили у Центрі національного спротиву.
Побудований окупантами водопровід Дон-Донбас не працює.
“Мешканці Донецька мають перебої з постачанням води, адже водогін Сіверський Донець - Донбас не функціонує через бойові дії. Для розв'язання проблеми окупанти два роки будували новий водогін з Дону, але його потужності проблему не вирішили й вода в Донецьку подається за графіками”, ‒ зазначили у Центрі.
Зараз через відключення світла у Росії насосні станції новозбудованого каналу вийшли з ладу й водогін зупинився повністю.
“На ремонт необхідні місяці й ситуація з водою на захоплених територіях погіршилась”, ‒ додали у ЦНС.
- На початку року у Центрі нацспротиву повідомили, що на окупованих територіях Донеччини спостерігають масове невдоволення через товарну кризу.