У Києві знесли історичний "будинок Євменія Зеленського". Міністр культури назвав це “цинічним порушенням закону”
У Києві знесли історичний "будинок Євменія Зеленського". Міністр культури назвав це “цинічним порушенням закону”
Лікар-невропатолог Юрій Фломін: «Що буде з мозком у 70 років, залежить від того, що відбувається в 45–55»
Лікар-невропатолог Юрій Фломін: «Що буде з мозком у 70 років, залежить від того, що відбувається в 45–55»
Похорон Ірини Фаріон відбудеться у понеділок
Похорон Ірини Фаріон відбудеться у понеділок
Adidas прибрав рекламу з Беллою Хадід через звинувачення в антисемітизмі
Adidas прибрав рекламу з Беллою Хадід через звинувачення в антисемітизмі
Альтернативна історія: російські міфи про Одесу
Альтернативна історія: російські міфи про Одесу
Інциденти на АЕС: покращення в енергетиці відкладається?
Інциденти на АЕС: покращення в енергетиці відкладається?
Орлиця і гієни. Чим відома Ірина Фаріон
Орлиця і гієни. Чим відома Ірина Фаріон
У Львові скоїли замах на Ірину Фаріон, вона померла у лікарні (доповнено)
У Львові скоїли замах на Ірину Фаріон, вона померла у лікарні (доповнено)
Мережею шириться фейкове фото "вбивці" Фаріон, - ЦПД
Мережею шириться фейкове фото "вбивці" Фаріон, - ЦПД
ГоловнаСуспільствоВійна

Через відключення світла Донецьк перестав отримувати воду з Росії, ‒ Центр нацспротиву

Побудований окупантами водопровід Дон-Донбас не працює.

Через відключення світла Донецьк перестав отримувати воду з Росії, ‒ Центр нацспротиву

Через відключення світла зупинилась подача води в окупований Донецьк з російського Дону, повідомили у Центрі національного спротиву.

Побудований окупантами водопровід Дон-Донбас не працює.

“Мешканці Донецька мають перебої з постачанням води, адже водогін Сіверський Донець - Донбас не функціонує через бойові дії. Для розв'язання проблеми окупанти два роки будували новий водогін з Дону, але його потужності проблему не вирішили й вода в Донецьку подається за графіками”, ‒ зазначили у Центрі.

Підписуйтесь на наш Google News

Зараз через відключення світла у Росії насосні станції новозбудованого каналу вийшли з ладу й водогін зупинився повністю. 

“На ремонт необхідні місяці й ситуація з водою на захоплених територіях погіршилась”, ‒ додали у ЦНС.

  • На початку року у Центрі нацспротиву повідомили, що на окупованих територіях Донеччини спостерігають масове невдоволення через товарну кризу.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies