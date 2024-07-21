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Окупанти перекидають додаткові штурмові групи на Харківський напрямок, — Сили оборони

У прикордонні з Харківською областю російські села прибувають нові підрозділи росармії.

Окупанти перекидають додаткові штурмові групи на Харківський напрямок, — Сили оборони
Фото: Telegram/Zelenskiy

В район села Глибоке Харківської області окупанти перекидають додаткові штурмові групи морпіхів.

Про це повідомляє ОТУ "Харків".

"У районі населеного пункту Глибоке з метою підготовки до наступальних дій противник перемістив додаткові штурмові групи 155-ї окремої бригади морської піхоти та 18-ї мотострілецької дивізії 11 армійського корпусу. Використовує БПЛА для дистанційного мінування місцевості",  — ідеться у повідомленні.

Також, за даними військових, в районі населеного пункту Муром (РФ), відмічено прибуття додаткового особового складу 41-го мотострілецького полку 72-ї мотострілецької дивізії з метою поповнення поточного некомплекту особового складу.

Крім того, в районі центральної та східної частини Вовчанська окупанти продовжують перегрупування штурмових груп 138 окремої мотострілецької бригади, 1009 мотострілецького полку 6 армії та 128 окремої мотострілецької бригади 44 армійського корпусу для проведення штурмових дій. 

"Підтверджено, що штурмовий загін 153 танкового полку 47 танкової дивізії зс рф виведений на відновлення, його позиції зайняв особовий склад 128 окремої мотострілецької бригади 44 армійського корпусу та загону "Ахмат", — інформують у Силах оборони. 

На Харківському напрямку ворог продовжує активні дії, загалом минулої доби відбулося сім бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Вовчанськ та Глибоке.

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