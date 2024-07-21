Головне за ніч та ранок неділі, 21 липня: 35 збитих БпЛА, понад 170 боєзіткнень, "шахеди" над Києвом

Нічна повітряна атака, 172 бойових зіткнення , бої на Покровському та Краматорському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

У ніч на 21 липня сили протиповітряної оборони збили 35 ворожих дронів типу "Shahed", дві авіаційні ракети Х-59/69 не досягли своїх цілей. Також армія РФ атакувала регіони України трьома балістичними ракетами "Іскандер".

Цієї ночі росіяни завдали ударів по Україні трьома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Курської області і тимчасово окупованого Криму, двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору Курської області і 39 ударними БПЛА типу Shahed із трьох напрямків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ і Крим, повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.

Під час нічної атаки радіотехнічні війська Повітряних сил виявили та здійснили супровід повітряних цілей у понад 10 областях України.

Протиповітряній обороні вдалося збити 35 дронів типу Shahed. Також, завдяки активній протидії, ворожі керовані авіаційні ракети Х-59/69 не досягли своїх цілей.

Протиповітряна оборона працювала у Сумській, Полтавській, Київській, Чернігівській, Херсонській, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Одеській, Черкаській областях.

Цієї ночі російська армія знову намагалася атакувати Київ безпілотниками. Підрозділи ППО знищили всі ударні дрони ворога.

"Крайня повітряна тривога в Києві була повʼязана із загрозою застосування ударних БпЛА. За останні два тижні це вже щонайменше пʼята поспіль реальна спроба ворога атакувати столицю дронами", — ідеться у повідомленні Київської МВА.

"Станом на цю хвилину у Києві без руйнувань та потерпілих. Оперативні зведення оновлюються та уточнюються", — зазначив очільник КМВА Сергій Попко.

Систематичні атаки ворожих дронів доводять, що загарбник активно шукає можливість уразити Київ, випробовуючи нові тактики та маршрути, намагаючись викривати розташування сил ППО.

"Тому мешканцям Києва варто не забувати про реальність загроз. Не ігноруйте сигнали оповіщення! При оголошенні повітряної тривоги завжди прямуйте до укриття!", — наголосив Попко.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби ворожа активність зросла майже по всьому фронту - зафіксовано 172 бойових зіткнення.

Учора російський агресор завдав по позиціях наших військ та населених пунктах трьох ракетних (15 ракет), 66 авіаційних ударів (зокрема, задіяв 87 КАБ) та 715 ударів дронами-камікадзе, здійснив 4574 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, 128 з них - із РСЗВ.

На Краматорському напрямку наші воїни зупинили 20 спроб противника прорвати нашу оборону, зокрема в районах Часового Яру, де відбулась понад половина з цих боєзіткнень, Кліщіївки, Калинівки та Андріївки Донецької області.

На Покровському напрямку наші захисники відбито 52 штурмові та наступальні дії. Противник концентрував зусилля в районах Новоолександрівки та Прогреса, де провів 16 та 17 атак відповідно. Окрім того, спроби окупантів просуватись вперед зупинено неподалік Воздвиженки, Лозуватського, Новоселівки Першої, Яснобродівки та Карлівки Донецької області.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка та Костянтинівка, де ворог 15 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1100 російських окупантів, 52 БпЛА, 44 артсистеми та 7 ворожих танків. Загальні бойові втрати особового складу противника з 24.02.22 по 21.07.24 орієнтовно склали 566710.

Про інші втрати ворога – в новині.

Офіс генпрокурора розпочав кримінальне провадження у справі знесення садиби Зеленських в Києві. Відомо, що будівля по вулиці Кониського, 22 в Києві перебуває під арештом.

"Зазначимо, що на будівлю по вул. Кониського 22, в січні 2024 року в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного незаконного знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини (ч. 2 ст. 298 КК України), за клопотанням прокурорів був накладений арешт із забороною користування, розпорядження та відчуження", — ідеться у заяві генпрокуратури.

Прокурори клопотали про накладення арешту оскільки, згідно Генерального плану м. Києва, ця ділянка входить до меж історичного ареалу столиці. На проведення будівельних робіт потрібен дозвіл Міністерства культури та інформаційної політики України.

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