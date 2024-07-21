Уночі сили ППО збили всі ворожі дрони, які летіли на Київ

Цієї ночі російська армія знову намагалася атакувати Київ безпілотниками. Підрозділи ППО знищили всі ударні дрони ворога.

Про це повідомляє Київська МВА.

"Крайня повітряна тривога в Києві була повʼязана із загрозою застосування ударних БпЛА. За останні два тижні це вже щонайменше пʼята поспіль реальна спроба ворога атакувати столицю дронами", — ідеться у повідомленні.

Як зазначив очільник КМВА Сергій Попко, цієї ночі певна кількість ворожих БпЛА прямувала на Київ, але усі вони були знищені силами та засобами ППО на підступах до столиці.

"Станом на цю хвилину у Києві без руйнувань та потерпілих. Оперативні зведення оновлюються та уточнюються", — зазначив посадовець.

Систематичні атаки ворожих дронів доводять, що загарбник активно шукає можливість уразити Київ, випробовуючи нові тактики та маршрути, намагаючись викривати розташування сил ППО.

"Тому мешканцям Києва варто не забувати про реальність загроз. Не ігноруйте сигнали оповіщення! При оголошенні повітряної тривоги завжди прямуйте до укриття!", — наголосив Попко.