Похорон Ірини Фаріон відбудеться у понеділок
Похорон Ірини Фаріон відбудеться у понеділок
Орлиця і гієни. Чим відома Ірина Фаріон
Орлиця і гієни. Чим відома Ірина Фаріон
Ворог атакував Київ "шахедами": вибухи пролунали до тривоги
Ворог атакував Київ "шахедами": вибухи пролунали до тривоги
Брифінг МВС: У справі про вбивство Фаріон перші результати очікують до ранку
Брифінг МВС: У справі про вбивство Фаріон перші результати очікують до ранку
У Львові скоїли замах на Ірину Фаріон, вона померла у лікарні (доповнено)
У Львові скоїли замах на Ірину Фаріон, вона померла у лікарні (доповнено)
Мережею шириться фейкове фото "вбивці" Фаріон, - ЦПД
Мережею шириться фейкове фото "вбивці" Фаріон, - ЦПД
Інциденти на АЕС: покращення в енергетиці відкладається?
Інциденти на АЕС: покращення в енергетиці відкладається?
Adidas прибрав рекламу з Беллою Хадід через звинувачення в антисемітизмі
Adidas прибрав рекламу з Беллою Хадід через звинувачення в антисемітизмі
Вбивство Ірини Фаріон: поліція розглядає всі версії мотиву злочину
Вбивство Ірини Фаріон: поліція розглядає всі версії мотиву злочину
ГоловнаСуспільствоВійна

Уночі сили ППО збили всі ворожі дрони, які летіли на Київ

Росія знову намагалася атакувати Київ безпілотниками.

Уночі сили ППО збили всі ворожі дрони, які летіли на Київ
Фото: Міноборони України

Цієї ночі російська армія знову намагалася атакувати Київ безпілотниками. Підрозділи ППО знищили всі ударні дрони ворога.

Про це повідомляє Київська МВА.

"Крайня повітряна тривога в Києві була повʼязана із загрозою застосування ударних БпЛА. За останні два тижні це вже щонайменше пʼята поспіль реальна спроба ворога атакувати столицю дронами", — ідеться у повідомленні.

Як зазначив очільник КМВА Сергій Попко, цієї ночі певна кількість ворожих БпЛА прямувала на Київ, але усі вони були знищені силами та засобами ППО на підступах до столиці.

"Станом на цю хвилину у Києві без руйнувань та потерпілих. Оперативні зведення оновлюються та уточнюються", — зазначив посадовець.

Систематичні атаки ворожих дронів доводять, що загарбник активно шукає можливість уразити Київ, випробовуючи  нові тактики та маршрути, намагаючись викривати розташування сил ППО.

"Тому мешканцям Києва варто не забувати про реальність загроз. Не ігноруйте сигнали оповіщення! При оголошенні повітряної тривоги завжди прямуйте до укриття!", — наголосив Попко.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies