В Україні вперше створили будинок на 3D-принтері. Його отримала родина загиблого захисника з Ірпеня

Окупанти знищили будинок родини Ярослава Березова під час окупації Ірпеня в 2022 році. А сам захисник України загинув у боях за Бахмут того ж року.

Український стартап 3D UTU створив перший в Україні будинок на 3D-принтері для родини загиблого Героя з Ірпеня, повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“російські вбивці знищили будинок родини Ярослава Березова під час окупації міста в 2022 році. А сам Герой загинув у боях за Бахмут того ж року. Нове житло для сім’ї захисника побудували за допомогою 3D-принтера від українського стартапу 3D UTU”, – повідомив Федоров.

Він зазначив, що будинок площею 130 кв. м звели всього за 58 мотогодин, а це приблизно 2 доби роботи принтера. Вчора дружина й діти безкоштовно отримали ключі від помешкання.

“Таке будівництво – це не тільки про швидкість та економічність. Ця технологія також дає можливість зводити енергоефективні та більш екологічні будинки. Це робить її ще більш актуальною для України, яка прагне до стійкого розвитку після війни”, – зауважив віцепрем’єр.