Сьогодні пізно ввечері на 12 годин перестане працювати оплата сервісів у “Київ Цифровий” через техроботи

Із 23:00 20 липня до 12:00 21 липня через технічні роботи не працюватиме оплата сервісів у “Київ Цифровий”, повідомляє КМДА.

Платіжний провайдер, який використовується у “Київ Цифровий”, буде проводити заплановані технічні роботи. Через це не буде доступне проведення оплати за паркування і проїзд у громадському транспорті. Про це повідомляє команда застосунку.

“Технічні роботи проводяться задля стабільності та швидкості роботи сервісу. До обіду 21 липня можливість проводити оплату повернеться. Дякуємо за розуміння!” — наголосили спеціалісти платіжного провайдера.