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Окупанти вдарили дроном по селу на Харківщині, четверо поранених

Російська армія поцілила у магазин.

Окупанти вдарили дроном по селу на Харківщині, четверо поранених
Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов
Фото: ОПУ

Сьогодні, 20 липня, о 15.40 окупанти FPV-дроном вдарили по селу Івашки Харківської області.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Унаслідок влучання у магазин четверо цивільних отримали різного ступеню поранення. Попередньо: двоє чоловіків 48 та 33 років, дві жінки 62 та 44 років.   

Наразі їх госпіталізовують до лікарні.

У ніч на 20 липня російська армія здійснила атаку на залізничну інфраструктуру Харківської області, унаслідок атаки пошкоджені будівлі та рухомий склад, поранені четверо залізничників.

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