Окупанти вдарили дроном по селу на Харківщині, четверо поранених

Сьогодні, 20 липня, о 15.40 окупанти FPV-дроном вдарили по селу Івашки Харківської області.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Унаслідок влучання у магазин четверо цивільних отримали різного ступеню поранення. Попередньо: двоє чоловіків 48 та 33 років, дві жінки 62 та 44 років.

Наразі їх госпіталізовують до лікарні.

У ніч на 20 липня російська армія здійснила атаку на залізничну інфраструктуру Харківської області, унаслідок атаки пошкоджені будівлі та рухомий склад, поранені четверо залізничників.