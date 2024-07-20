За тиждень ППО Сухопутних військ знищила понад 150 ворожих цілей

Упродовж тижня, із 13 по 19 липня, протиповітряна оборона Сухопутних військ знищила 154 засоби повітряної розвідки та нападу російських військ.

Як повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк, всього вдалося ліквідувати:

Крилатих ракет Х-101/555— 6 од.;

а також 148 БпЛА різних типів:

БпЛА Shahed-131/136 — 12 од.;

БпЛА Орлан-10/30 — 11 од.;

БпЛА Zala — 40 од.;

БпЛА Ланцет — 35 од.

БпЛА Supercam — 8 од.;

БпЛА Привіт-82 — 27 од.;

Невстановленого типу— 15 од..

"В умовах інтенсивних бойових дій ми приземляємо та подавляємо також значну кількість тактичних БпЛА противника, зокрема fpv-дронів та дронів типу «крило», із використанням різноманітних засобів РЕБ", – додав Павлюк.

За його словами, лише за крайній тиждень наші воїни зірвали близько 5 тис завдань для ворожих БПЛА типу «крило» та для понад 3 тисяч fpv-дронів противника.

Також він відзначив високий професіоналізм розрахунків ППО 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

"Напередодні воїни бригади вкотре показали росіянам, що небо над Україною може бути тільки українським, знищивши на Покровському напрямку черговий Су-25", – зазначив командувач.