За час вторгнення із небезпечних районів евакуювали понад 2,8 млн цивільних

Серед евакуйованих – понад 670 тис. дітей і понад 102 тис. осіб з інвалідністю.

За час повномасштабного вторгнення Росії із небезпечних районів обласні військові адміністрації та евакуаційні підрозділи Державної служби з надзвичайних операцій (ДСНС) і Національної поліції евакуювали понад 2,8 млн цивільних.

Про це повідомив голова ДСНС Андрій Даник, пише Interfax.

"Наш евакуаційний підрозділ "Фенікс" працює на Донеччині у співпраці з поліцейським підрозділом "Білі янголи" та обласними військовими адміністраціями", – розповів Даник.

За його словами, серед евакуйованих – понад 670 тис. дітей і понад 102 тис. осіб з інвалідністю.