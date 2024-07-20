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За час вторгнення із небезпечних районів евакуювали понад 2,8 млн цивільних

Серед евакуйованих – понад 670 тис. дітей і понад 102 тис. осіб з інвалідністю.

За час вторгнення із небезпечних районів евакуювали понад 2,8 млн цивільних
Евакуація на Харківщині, фото ілюстративне
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

За час повномасштабного вторгнення Росії із небезпечних районів обласні військові адміністрації та евакуаційні підрозділи Державної служби з надзвичайних операцій (ДСНС) і Національної поліції евакуювали понад 2,8 млн цивільних.

Про це повідомив голова ДСНС Андрій Даник, пише Interfax.

"Наш евакуаційний підрозділ "Фенікс" працює на Донеччині у співпраці з поліцейським підрозділом "Білі янголи" та обласними військовими адміністраціями", – розповів Даник.

За його словами, серед евакуйованих – понад 670 тис. дітей і понад 102 тис. осіб з інвалідністю.

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