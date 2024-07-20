Спецпризначенці СБУ за тиждень знищили 4 ворожі склади з боєприпасами і майже 200 окупантів

Спецпризначенці СБУ продовжують нищити окупантів на фронті. а тиджень бійці Служби безпеки ліквідували 181 окупанта і десятки одиниць ворожої техніки.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
"Наші воїни в прямому сенсі "палять землю під ногами" росіянам на фронті", — пишуть в СБУ.
Серед втрат ворога за минулий тиждень:
- 18 танків
- 37 ББМ
- 37 артилерійських систем і РСЗВ
- 192 одиниці автомобільної техніки
- 120 ворожих позицій та укріплень
- 4 склади з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами
- 181 окупант
Російська армія від початку повномасштабного вторгнення в Україну втратилла вже 565 610 своїх військових.