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Спецпризначенці СБУ за тиждень знищили 4 ворожі склади з боєприпасами і майже 200 окупантів

Бійці СБУ "палять землю" під ногами росіян.

Спецпризначенці СБУ за тиждень знищили 4 ворожі склади з боєприпасами і майже 200 окупантів
Фото: СБУ

Спецпризначенці СБУ продовжують нищити окупантів на фронті. а тиджень бійці Служби безпеки ліквідували 181 окупанта і десятки одиниць ворожої техніки.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Наші воїни в прямому сенсі "палять землю під ногами" росіянам на фронті", — пишуть в СБУ. 

Серед втрат ворога за минулий тиждень:

  • 18 танків
  • 37 ББМ
  • 37 артилерійських систем і РСЗВ
  • 192 одиниці автомобільної техніки
  • 120 ворожих позицій та укріплень
  • 4 склади з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами
  • 181 окупант

Російська армія від початку повномасштабного вторгнення в Україну втратилла вже 565 610 своїх військових. 

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