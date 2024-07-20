Спецпризначенці СБУ за тиждень знищили 4 ворожі склади з боєприпасами і майже 200 окупантів

Спецпризначенці СБУ продовжують нищити окупантів на фронті. а тиджень бійці Служби безпеки ліквідували 181 окупанта і десятки одиниць ворожої техніки.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Наші воїни в прямому сенсі "палять землю під ногами" росіянам на фронті", — пишуть в СБУ.

Серед втрат ворога за минулий тиждень:

18 танків

37 ББМ

37 артилерійських систем і РСЗВ

192 одиниці автомобільної техніки

120 ворожих позицій та укріплень

4 склади з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами

181 окупант

Російська армія від початку повномасштабного вторгнення в Україну втратилла вже 565 610 своїх військових.