Окупанти за добу завдали 362 удари по Запорізькій області

П'ять авіаударів прийшлися по Роботиному, Кам'янському та Лобковому.

Російські окупанти минулої доби завдали 362 удари по 9 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомив глава Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Зокрема, війська РФ здійснили 5 авіаційних ударів по Роботиному, Кам'янському та Лобковому.

Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку атакували 73 російські безпілотники різної модифікації.

Крім того, росіяни з реактивних систем залпового вогню сім разів вдарили по Роботиному та Малій Токмачці.

Російська армія здійснила 177 артобстрілів Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Малинівки, Левадного та Затишшя.

За словами очільника ОВА, надійшли 9 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Люди не постраждали.