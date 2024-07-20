Росія вдарила трьома ракетами "Іскандер" по Барвінковому на Харківщині, є жертви

Російська армія уночі 20 липня вдарила трьома ракетами по Барвінковому на Харківщині. Загинули двоє цивільних людей, ще троє дістали поранення.

Про це повідомляють очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та глава Головного Управління Національноі поліціі в Харківській області Володимир Тимошко.

"20 липня 03:15 Ізюмський р-н, Барвінківська ТГ, с. Барвінкове. Внаслідок обстрілу "Іскандер" по об’єкту інфраструктури пошкоджено понад 50 житлових будинків, адміністративні будівлі, господарчі споруди, автомобілі. Загинули 2 чоловіків та 3 людини поранено", — повідомив Синєгубов.

Також Володимир Тимошко уточнив, що військові РФ завдали три ракетні удари по місту.

Крім того, уночі під обстрілами був Богодухівський район, зокрема, с. Олексіївка. Внаслідок обстрілу горіла пшениця в складському приміщенні та конструктивні елементи будівлі. Пошкоджено 3 складські будівлі.

Окрім того, через артилерійські обстріли в селі Козача Лопань 19 липня пошкоджено житловий будинок.

Військові РФ також обстріляли Куп'янськ із авіації, артилерії, з РСЗВ. Внаслідок ворожого обстрілу ФАБ-1500 з модулем УМПК пошкоджено домоволодіння. Через артобстріл пошкоджено щонайменше п’ять домоволодінь.

Дві ворожі керовані авіабомби влучили на територію приватного будинку в селі Пильна. Там пошкоджені господарчі споруди, приватний автомобіль, житлові будинки.

Минулої доби російські війська завдали удари з РСЗВ по селу Світличне. Внаслідок обстрілу повністю знищено приватний будинок, також частково пошкоджено чотири приватних домоволодіння, автомобіль, електромережі.

Напередодні російські військові завдали удари двома ракетами "Іскандер" по місту Чугуїв. Там зруйновані та пошкоджені житлові будинки. Поранені дев’ятеро цивільних людей, у тому числі 14-літній хлопець.

На Харківському напрямку відбулося п’ять бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала 10. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Петропавлівки, Новоосинового та Стельмахівки.

Триває евакуація населення з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових РФ. 19 липня поліцейські вивезли з Липецької та Вовчанської територіальних громад 12 людей, у тому числі двох дітей.