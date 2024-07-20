Уночі Росія атакувала енергетичний об'єкт у Сумській області

Ще один дрон збили.

У ніч на суботу росіяни вдарили по об'єкту енергетичної інфраструктури Конотопського району безпілотниками Shahed.

На місці атаки працюють всі необхідні служби. Тривають аварійні роботи, повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації.

Ще один дрон захисники збили.

"Один з ворожих безпілотників був знищений нашими силами протиповітряної оборони. Наслідки ворожої атаки ліквідуються", – йдеться у повідомленні.