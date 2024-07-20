Уночі Росія атакувала енергетичний об'єкт у Сумській області

У ніч на суботу росіяни вдарили по об'єкту енергетичної інфраструктури Конотопського району безпілотниками Shahed.
На місці атаки працюють всі необхідні служби. Тривають аварійні роботи, повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації.
Ще один дрон захисники збили.
"Один з ворожих безпілотників був знищений нашими силами протиповітряної оборони. Наслідки ворожої атаки ліквідуються", – йдеться у повідомленні.
- Повітряна тривога у зв'язку з атакою БпЛА тривала з опівночі і протягом декількох годин. У Києві, за попередніми даними КМВА, є падіння фрагментів ворожого безпілотника в Солом'янського районі.