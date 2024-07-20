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Зеленський і Трамп домовились особисто поговорити про мир

Президент України та республіканський кандидат провели телефонну розмову.

Зеленський і Трамп домовились особисто поговорити про мир
Зеленський і Трамп у 2019 році
Фото: Радіо Свобода

Президент Володимир Зеленський на своїй сторінці у мережі X повідомив про розмову телефоном із Дональдом Трампом.

За словами глави держави, він привітав республіканця з офіційним отриманням номінації від партії та засудив "шокуючу спробу вбивства у Пенсильванії", побажавши експрезиденту США сили та абсолютної безпеки у майбутньому.

Зеленський також підкреслив важливість двопартійної та двопалатної підтримки України у Конгресі та подякував за допомогу від Сполучених Штатів.

Політики домовилися про особисту зустріч, під час якої "обговорять, як зробити мир справедливим та тривалим".

У своїй соцмережі TruthSocial Трамп назвав розмову із Зеленським "дуже хорошою" та заявив, що цінує цей дзвінок. Він також повторив тезу своєї передвиборчої програми про те, що "принесе світові мир і закінчить війну, а обидві сторони зможуть об'єднатися, щоб укласти мирну угоду, яка закінчить насильство та прокладе шлях до процвітання".

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