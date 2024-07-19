Генштаб ЗСУ: на Покровському напрямку зафіксували 28 атак росіян і значні втрати ворога

Станом на 22.00 19 липня на фронті відбулося 101 бойове зіткнення.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Російські загарбники завдали по території України два ракетні удари, застосувавши чотири ракети, і 65 авіаударів, скинувши 91 КАБ. Крім цього, росіяни задіяли для ураження 447 дронів-камікадзе та здійснили понад 3200 обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку ворог п’ять разів атакував оборонні рубежі неподалік Вовчанська та Глибокого, але не мав успіху.

На Куп’янському противник дев’ять разів проводив наступальні штурми у районах Синьківки, Петропавлівки, Новоосинового та Стельмахівки. Українські захисники відбили п’ять атак, ще чотири - наразі тривають.

На Лиманському протягом доби російські загарбники 13 разів атакували позиції українців неподалік Греківки, Невського, Новосадового, а також Серебрянського лісництва.

На Сіверському ворог також зазнав невдачі під час бойових зіткнень біля Білогорівки, Верхньокам’янського, Виїмки та Переїзного. Оборонці української землі відбили усі шість атак противника.

На Краматорському наші захисники зупинили три наступальні дії росіян поблизу Часового Яру та Білої Гори. Наразі тривають ще дві атаки у районі Часового Яру.

На Торецькому росіяни 13 разів атакували сили оборони біля Північного, Торецька, Нью-Йорка та Залізного. Одинадцять боїв - завершено, ще два боєзіткнення - продовжуються.

Найбільшу активність російські загарбники проявили сьогодні на Покровському напрямку. Від початку цієї доби росіяни 28 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Прогрес, Калинове, Яснобродівка та Новоселівка Перша. Чотири атаки досі тривають.

Противник зазнає значних втрат - сьогодні на цьому напрямку знешкодили 247 окупантів, 78 з них - безповоротно. Також знищили два танки, дві БМП, дві бронемашини «Тигр», три гаубиці Д-30, три БПЛА «Ланцет», шість одиниць автотранспорту та комплекс відеоспостереження «Муром-М». Крім цього, пошкоджено танк, чотири гаубиці Д-30, дві гармати 2А65 та протитанкову гармату МТ-12.

На Курахівському ворог дев’ять разів атакував наші позиції поблизу Красногорівки, Карлівки та Костянтинівки. За уточненою інформацією, продовжується один бій.

На Времівському загарбники здійснили одну безуспішну наступальну дію неподалік Водяного.

На Оріхівському усі зусилля окупантів потіснити наші підрозділи із займаних позицій також не мали успіху. Українські захисники відбили шість ворожих атак біля Малої Токмачки, Щербаків та Новоандріївки.

На Придніпровському росіяни також зазнали поразки, атакуючи оборонні рубежі українців на лівобережжі Дніпра.