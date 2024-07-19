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Партизани знайшли "секретну" базу російських спецпризначенців у тимчасово окупованій Горлівці на Донеччині

Особистий транспорт окупантів паркується навколо території, чергування на КПП відбувається у цивільному одязі, для конспірації.

Партизани знайшли "секретну" базу російських спецпризначенців у тимчасово окупованій Горлівці на Донеччині
Фото: партизанський рух "Атеш"

Партизани ідентифікували місцезнаходження російського загону спеціального призначення "Арбат" у тимчасово окупованій Горлівці Донецької області.

Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ".

"АТЕШ" розвідав місцезнаходження загону спеціального призначення "Арбат" у Горлівці. Партизани з'ясували, що особистий транспорт окупантів паркується навколо території, чергування на КПП відбувається у цивільному одязі — по три особи для конспірації.

"Допуск автомобільної техніки на територію дозволено лише командному складу загону та на військових номерах. За кілька днів стеження ми дізналися, що за сигналом тривоги, весь особовий склад залишає розташування пішки, або на особистому транспорті подалі від військового об'єкта. Переміщення вантажних автомобілів відбувається тільки в нічний час з метою не потрапляти на очі місцевих", — зазначили в "АТЕШ".

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