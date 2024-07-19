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Ціллю росіян залишається український Донбас, – Юсов

У Кремлі, попри велику чисельність армії, немає потрібної кількості "живої сили".

Ціллю росіян залишається український Донбас, – Юсов
представник пресслужби ГУР МО Андрій Юсов
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Російська армія наразі не готова для відкриття "нового фронту" на інших напрямках, тому наразі головною ціллю ворога залишається Донецька область.

Про це в ефірі телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, пише "Укрінформ".

а словами Юсова, активністю на півночі та Харківщині армія РФ хоче відтягнути українські сили оборони з більш важливих напрямків.

"Ворог продовжує окремі наступальні дії майже по всій лінії фронту. Початком червня ми спостерігали спроби наступальних дій на Харківщині, які українські сили безпеки й оборони відбили і зламали плани ворога. Відповідно це вплинуло і на ситуацію на Сумщині. Переважним завданням таких дій ворога є відтягування українських сил і засобів. А ключовим завданням є український Донбас, і саме там тривають найбільш ключові й драматичні події", — переконаний Юсов.

Представник ГУР МО додає, що попри чисельність ворожої армії, говорити про нові потужні наступи на нових напрямках поки що рано.

Водночас він скептично ставиться до можливостей країни-агресора поповнити своє військо достатньою кількістю контрактників для уявного наступу на нових напрямках.

"Навіть, якщо говорити про кількість, то їх треба навчити, одягнути, озброїти, провести необхідне злагодження й забезпечити командуванням, зв’язком тощо. Це не робиться одномоментно. Якщо говорити про цю браваду російської пропаганди, що зголошуються десятки тисяч контрактників щомісяця, то, виявляється, з цим є велика проблема", — вважає Юсов.

  • В ГУР МО пояснили слова Буданова щодо "наступу РФ" на півночі: ситуація постійно змінюється і вимагає оновлення інформації.
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