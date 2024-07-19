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Міноборони вдалося кодифікувати майже півсотні зразків озброєння та військової техніки

Кодифікація озброєння та військової техніки відбувалася з 8 по 14 липня.

Міноборони вдалося кодифікувати майже півсотні зразків озброєння та військової техніки
Фото: Генштаб ЗСУ

У Ситуаційному центрі Міністерства оборони України розповіли, що за минулий тиждень кодифікацію пройшли 49 зразків озброєння та військової техніки.

Про це повідомило Міноборони України.

"За даними Ситуаційного центру Міноборони України, за минулий тиждень кодифікацію пройшли 49 зразків озброєння та військової техніки", — ідеться у повідомленні.

Кодифікація озброєння та військової техніки відбувалася з 8 по 14 липня.

  • Міноборони оголосило про допуск до експлуатації у Збройних силах України близько 10 нових зразків пістолетів та пістолетів-кулеметів іноземного та українського виробництва. 
  • Раніше повідомлялося, що за час великої війни з Росією понад 25 зразків кулеметів допущено до експлуатації у Силах оборони.
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