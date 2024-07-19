Міноборони вдалося кодифікувати майже півсотні зразків озброєння та військової техніки

Кодифікація озброєння та військової техніки відбувалася з 8 по 14 липня.

У Ситуаційному центрі Міністерства оборони України розповіли, що за минулий тиждень кодифікацію пройшли 49 зразків озброєння та військової техніки.

Про це повідомило Міноборони України.

"За даними Ситуаційного центру Міноборони України, за минулий тиждень кодифікацію пройшли 49 зразків озброєння та військової техніки", — ідеться у повідомленні.

Кодифікація озброєння та військової техніки відбувалася з 8 по 14 липня.