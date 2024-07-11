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Понад 25 зразків кулеметів допущено до експлуатації у Силах оборони за час великої війни з Росією

Процедура отримання номенклатурного коду НАТО для нового зразка озброєння спрощена до 10 днів.

Понад 25 зразків кулеметів допущено до експлуатації у Силах оборони за час великої війни з Росією
Фото: Міноборони

Понад 25 зразків кулеметів допущено до експлуатації у Силах оборони за час великої війни з Росією. Про це повідомляє Міноборони України. 

Від початку широкомасштабного вторгнення РФ Міноборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах сил оборони України понад 25 зразків кулеметів іноземного та вітчизняного виробництва.

Кодифіковані кулемети мають калібр:

  • 5,56 мм;
  • 7,62 мм; 
  • 12,7 мм;
  • 14,5 мм. 

Країни-виробники цих кулеметів:

  • Україна;
  • США;
  • Німеччина;
  • Бельгія;
  • Італія;
  • Сербія;
  • Чехія;
  • Туреччина.

Відповідно до інформації Головного управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки, процедура отримання номенклатурного коду НАТО для нового зразка озброєння і військової техніки (ОВТ) спрощена до 10 днів. Зразки ОВТ вітчизняного виробництва, які пройшли кодифікацію, дозволено закуповувати за кошти державного бюджету. 

Нагадаємо, Міноборони за пів року кодифікувало та допустило до експлуатації понад 70 безпілотних авіасистем. Всі зазначені безпілотні системи вироблені в Україні.

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