Також постраждала велика рогата худоба. На відкритому просторі зайнялась суха солома на площі 150 кв.м.

Сьогодні, 11 липня, близько 06:10 російська армія атакувала КАБом сільгосппідприємство у с. Глушківка Куп'янського району Харківщини. Постраждали четверо чоловіків 43, 43, 44, 63 років, один у важкому стані. Троє госпіталізовані до медичного закладу, один чоловік відмовився від госпіталізації.

Про це інформує начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов та ДСНС.

Через обстріл постраждала велика рогата худоба. На відкритому просторі зайнялась суха солома на площі 150 кв.м. На ліквідації під загрозою повторних обстрілів працювали рятувальники та медики ДСНС. Пожежу вдалось загасити.

Фото: ДСНС Наслідки обстрілу Харківщини

Фото: ДСНС Наслідки обстрілу ферми на Харківщині

Ворог також атакував о 19:41 с.Слатине Харківського району. Внаслідок артобстрілу пошкоджені приватні будинки, гараж та господарча споруда. Постраждав чоловік 70 років. Загинула жінка 60 років.

О 12.00 у с. Одноробівка Богодухівського району внаслідок атаки БПЛА пошкоджено енергообладнання 13 населених пунктів. Відновлення електропостачання триває.

Росія також вчора атакувала с. Козача Лопань Харківського району. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю селищної ради.

На Харківському напрямку російські окупанти тричі безуспішно атакували оборонні рубежі українських підрозділів поблизу Вовчанська та Глибокого.

На Куп'янському напрямку противник також намагався три рази штурмувати позиції наших військ неподалік Берестового. Всі ворожі атаки було відбито українськими захисниками.