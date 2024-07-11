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Прем'єр Індії готовий підтримати "швидке відновлення миру" в Україні

Нарендра Моді після поїздки у Кремль вирушив до Австрії.

Прем'єр Індії готовий підтримати "швидке відновлення миру" в Україні
Нарендра Моді
Фото: EPA/UPG

Очільник індійського уряду Нарендра Моді продовжує порушувати принцип "нічого про Україну без України": після дводенного візиту до Москви і гарячих обіймів з диктатором Путіним прем'єр вирушив в Австрію "говорити про мир".

Як пише Deutsche Welle, Моді зустрівся із канцлером республіки Карлом Негаммером. Під час спілкування він наголосив на тому, що "нинішнє століття не має бути ерою війни, а проблеми не можна вирішувати на полі бою". Урядовець закликав "завершити конфлікти в Україні та Газі шляхом дипломатії".

За словами Моді, Індія "готова надати будь-яку необхідну підтримку швидкому відновленню миру та стабільності в Україні". Разом з Австрією країна нібито поділяє "спільну мету досягти справедливого тривалого миру у відповідності до Статуту ООН".

Канцлер Негаммер заявив, що візит Моді був важливим для того, щоб "зрозуміти позицію Індії щодо України та донести занепокоєння у Європі".  

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