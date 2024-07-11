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Декларація саміту НАТО: Україна на "незворотному шляху" до євроатлантичної інтеграції

До підсумкового документу включили не лише формулювання про "міст до членства".

Декларація саміту НАТО: Україна на "незворотному шляху" до євроатлантичної інтеграції
Саміт НАТО у Вашингтоні
Фото: EPA/UPG

Країни-члени НАТО на саміті у Вашинтоні узгодили декларацію, один із пунктів якої цілковито присвячено рухові України до членства в Альянсі.

Як зазначено в тексті документа на сайті блоку, "Україна вільна обирати власні безпекові домовленості та своє майбутнє без зовнішнього втручання". При цьому стверджується, що "майбутнє України в НАТО", а з часу минулорічного саміту у Вільнюсі наша держава "здійснила конкретний прогрес щодо необхідних реформ демократії, економіки та оборони". 

Альянс зобов'язується "підтримувати Україну на її незворотному шляху до євроатлантичної інтеграції, включно з членством в НАТО". Це формулювання, як писали раніше ЗМІ, лобіювалося країнами східного флангу, які займають у блоці найбільш проукраїнську позицію.

Проте декларація містить згадку і про "міст", який хотіли включити до документ більш скептично налаштовані члени блоку. При цьому країни "підтверджують позицію надіслати Україні запрошення до Альянсу, коли союзники на це погодяться, а умови будуть виконані". 

У підсумковому документі НАТО також засуджує Білорусь, КНДР та Китай, які сприяють російській агресії, застерігає росіян від розміщення ядерної зброї у космосі та зобов'язується до наступного саміту розробити стратегію щодо протистояння Росії.

 

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